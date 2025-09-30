IL defende coragem para despedir funcionários públicos
A Iniciativa Liberal (IL) diz que é preciso ter a coragem de despedir funcionários públicos, se for comprovado que o Estado tem trabalhadores a mais.
Em Castelo Branco, no arranque oficial da campanha autárquica, Mariana Leitão diz que, em ano e meio, o Governo de Luís Montenegro contratou mais de 13 mil funcionários.
A líder da IL pede por isso uma auditoria ao sector público, para que se possa agir com coragem, quando forem conhecidas as reais necessidades do Estado.