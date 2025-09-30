IL defende coragem para despedir funcionários públicos

por Nuno Amaral

A Iniciativa Liberal (IL) diz que é preciso ter a coragem de despedir funcionários públicos, se for comprovado que o Estado tem trabalhadores a mais.

Em Castelo Branco, no arranque oficial da campanha autárquica, Mariana Leitão diz que, em ano e meio, o Governo de Luís Montenegro contratou mais de 13 mil funcionários

A líder da IL pede por isso uma auditoria ao sector público, para que se possa agir com coragem, quando forem conhecidas as reais necessidades do Estado.

No arranque oficial da campanha autárquica, Maria Leitão recordou que o partido está mais presente no mapa nacional e que vai eleger vereadores.
O primeiro dia de campanha para as Autárquicas 2025 que a líder da IL considerou ser um dia bom para o país, a propósito da aprovação da Lei de Estrangeiros.
