A Líder da Iniciativa Liberal defende que o governador do Banco de Portugal deve ser escolhido por concurso público.

Em Bragança, à margem da apresentação do candidato às Autárquicas, Mariana Leitão insistiu na necessidade de assegurar a independência na gestão do Banco de Portugal face ao Governo.



Já sobre o negócio da nova sede do Banco de Portugal, a líder da IL quer ouvir o Governo.