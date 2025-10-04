IL diz-se esclarecida quanto à passagem por Portugal de caças para Israel

"Esse assunto já foi explicado" e "foi assumido um erro, eventualmente um erro administrativo", disse Mariana Leitão aos jornalistas, à margem de uma ação de campanha no mercado de Faro para as autárquicas de 12 de outubro.

Esta escala terá sido feita sem comunicação prévia ao chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, uma "falha de procedimento" cujas responsabilidades o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) quer apurar.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro lamentou que tenha havido "um erro processual", mas recusou qualquer demissão no executivo por esta razão.

Hoje, Luís Montenegro salientou que "o Governo não interveio em nenhum ato" que possa ser entendido como venda de armamento militar a Israel.

"O próprio Governo já se comprometeu em alterar eventuais procedimentos para que não se volte a repetir e, portanto, penso que a situação ficou dirimida", defendeu Mariana Leitão.

Por isso, a líder liberal não subscreve as críticas da oposição e o pedido de esclarecimentos ao Governo.

"A IL está esclarecida" quanto a esta matéria, acrescentou.

