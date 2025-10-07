IL estabelece como objetivo triplicar o número de eleitos

"Queremos crescer, eleger vereadores com pelouros executivos, que façam a diferença na vida das pessoas" e "queremos, pelo menos, triplicar esse resultado em número de eleitos", em relação às últimas eleições autárquicas, afirmou hoje Mariana Leitão, durante uma visita ao aeródromo de Viseu e à escola de aviação IFA.

Em todo o país, a IL apresenta candidaturas a 90 Assembleias Municipais (29 em coligação, a maioria com o PSD) e a 558 Assembleias de Freguesia (368 em coligação).

Hoje de manhã em Aveiro e de tarde em Viseu, autarquias onde a IL concorre isolada, Mariana Leitão discutiu mobilidade ferroviária e o sucesso das parcerias público-privadas, como sucede na escola de aviação.

"Quer em Aveiro, quer em Viseu, a decisão foi irmos sozinhos, com as nossas ideias, o nosso programa e os nossos candidatos", disse Mariana Leitão.

A IL "tem uma visão reformista por todo o país e houve sítios onde conseguimos incluir propostas objetivas com essa mesma visão e esse mesmo objetivo reformista", chegando "a um acordo de coligação" enquanto, noutros municípios, a opção foi concorrer sozinho ou um acordo "nem sequer se colocou", explicou a líder liberal.

As "nossas decisões são sempre com base naquilo que consideramos ser o melhor em cada concelho em que concorremos", acrescentou Mariana Leitão.

Na visita à escola e ao aeródromo em Viseu, Mariana Leitão, com um misto de receio e entusiasmo, entrou em duas aeronaves, acompanhada pelo candidato à Câmara, Hélio Marta.

"Posso carregar no pedal?" -- ainda questionou ao companheiro de caravana, que lhe explicava como funcionavam os instrumentos.

Para concelhos como Viseu, a "atração de investimento que é essencial" para assegurar empregos mais bem pagos e fixar pessoas, salientou Mariana Leitão.

Em 2021, em todo o país, a IL elegeu 26 deputados municipais e 45 eleitos para as assembleias de freguesia.