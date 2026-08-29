IL exige "coragem política" a Governo e anuncia reforma fiscal "ambiciosa"

“Os alertas que deixamos no ano passado foram vindicados”, diz à RTP Antena 1 o líder parlamentar da IL, Mário Amorim Lopes, numa referência ao discurso de Mariana Leitão na última 'rentrée' do partido. São críticas que se repetem um ano depois. Os liberais apontam inação ao executivo de Luís Montenegro, usando como exemplo mais recente a reação do Governo ao relatório do grupo de trabalho para a reforma da Segurança Social.





“Luís Montenegro já disse que não vai fazer rigorosamente nada nesta legislatura. E isso é um bocadinho sintomático da postura deste Governo. Começa a parecer-se cada vez mais com o de António Costa, que era navegação à vista, à bolina, em que não tinha qualquer visão para o país, não tinha qualquer ideia do que queria fazer, nem tinha esse ímpeto reformista”, aponta o também vice-presidente do partido, colando o Governo ao anterior executivo socialista.

OE. Liberais prometem “postura construtiva”, mas com “sentido de urgência”

E já no regresso aos trabalhos, a Iniciativa Liberal promete apresentar uma “reforma fiscal que olhe para o sistema fiscal como um todo”. “Não é apenas mexer aqui e ali em impostos, baixar um bocadinho de IRC, um bocadinho de IRS, que no final do dia não mexa a agulha”, defende Mário Amorim Lopes, adiantando que o partido quer uma reforma “mais ambiciosa” que espera apresentar “ainda este ano”.





É um dos anúncios que Mariana Leitão leva no bolso para a intervenção deste sábado, na cidade algarvia de Quarteira, num evento que dá o pontapé de saída do ano político do partido. A reforma da Proteção Civil será outro tema em destaque, semanas depois de a IL ter apresentado uma proposta para modernizar a Lei de Bases da Proteção Civil, bem como a já anunciada intenção de avançar com uma reforma da justiça “o mais tardar no início de 2027”.





“Está a ser preparada uma reforma da justiça para termos uma justiça mais célebre, nomeadamente no ponto de vista dos tribunais administrativos e fiscais, que são aqueles que bloqueiam o país", refere Mário Amorim Lopes, que adianta que o partido vai também apresentar “uma reforma para a segurança social”.





"É um problema conhecido de todos. Todos têm diferentes leituras. A maior parte dos partidos, alguns negam, outros adiam as reformas que são, na verdade, inadiáveis. O que nós vamos fazer é apresentar uma reforma", reforça.





Prioridades definidas, em contagem decrescente para o arranque da discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano. Ouvido pela rádio pública, o vice-presidente da IL promete adotar uma “postura construtiva” mas com “sentido de urgência” nas negociações.





Os liberais dizem esperar que a. “Queremos que sirva de mote para que comecemos a fazer as reformas que o país precisa”, acrescenta."É isso que nós vamos exigir [ao Governo] nas negociações do OE. É que faça, que tenha a coragem política para fazer e que mude um bocadinho o rumo destes últimos dois anos", avisa Mário Amorim Lopes, que defende que os últimos anos foram "de anúncios de transformação e de reformas" mas que