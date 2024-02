IL promete impostos mais baixos, cheques-creche e revogar "Mais Habitação"

Foto: Paulo Cunha - Lusa

No discurso de abertura do evento “Portugal com Futuro”, o líder do IL apresentou as medidas do partido, com Rui Rocha a apontar já várias propostas do programa eleitoral.



A Comissão Nacional de Eleições considerou que esta iniciativa está proibida por lei, por causa do dia de reflexão nos Açores, mas o partido decidiu manter tudo.



Este evento político decorre ao longo do dia de hoje no Capitólio, em Lisboa.