IL promove debate potestativo no parlamento no dia da greve geral

"No próprio dia da greve geral, 11 de dezembro, enquanto o país estiver parado, a Iniciativa Liberal vai fazer aquilo que nenhum outro partido faz: promover um debate na Assembleia da República para apresentar propostas que dão respostas às pessoas que vão ser brutalmente penalizadas por este sistema desigual", declarou a presidente da IL, Mariana Leitão, durante o seu discurso no 6.º Encontro Nacional de Núcleos e Autarcas da Iniciativa Liberal, que está a decorrer hoje na cidade do Porto.

A presidente do IL afirmou que o partido quer romper o ciclo de um Portugal com dois sistemas no regime laboral, defendendo que o sistema público e o sistema privado devem convergir num só sistema.