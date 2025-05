IL quer rever Constituição e retirar menção de "caminho para sociedade socialista"

Num discurso durante um jantar na Casa do Alentejo, em Lisboa, Rui Rocha abordou os avisos deixados pelo porta-voz do Livre Rui Tavares hoje de manhã, no debate das rádios, de que, segundo as sondagens mais recentes, a direita poderá estar perto de obter os dois terços de deputados necessários para conseguir rever a Constituição da República Portuguesa.

"O Rui Tavares veio com o medo da revisão constitucional. Pois, eu quero-vos dizer que sim, nós queremos rever a Constituição. 51 anos depois do 25 de Abril, é tempo de acabar com o socialismo na Constituição. É tempo de pôr na Constituição que o caminho não é o do socialismo, o caminho é mesmo de mais de liberdade. É isso que nós desejamos", afirmou.

O líder da IL aludia ao preâmbulo da Constituição da República, em que se lê que a Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de "abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno".