IL retira confiança política a vereadora em Sintra e reitera recusa em integrar executivos com Chega

Mariana Leitão pediu ainda que Eunice Baeta renunciasse ao cargo de vogal da Comissão Executiva do partido, "por não estarem reunidas as condições de confiança política para o continuar a exercer, o que foi aceite", divulgou a IL em comunicado.

Nesse comunicado, assinado pela líder da IL, Mariana Leitão revela que Eunice Baeta, vereadora eleita pela coligação PSD/IL em Sintra, informou-a na quinta-feira que tomou a decisão de integrar um executivo com vereadores do Chega, "violando a decisão tomada pela Comissão Executiva da IL".

"A 21 de Outubro, a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal deliberou em reunião não aceitar a integração de vereadores do Chega nos executivos camarários onde a IL está integrada na governação em coligação com o PSD. Esta posição foi aprovada com apenas um voto contra e nenhuma abstenção", lê-se na nota.

Assim, Mariana Leitão decidiu "retirar a confiança política à Eunice Baeta, deixando o seu mandato de ser exercido em representação da Iniciativa Liberal", decisão essa que dzi ter comunicado "primeiro à própria após ter conhecimento da sua decisão".

A líder da IL sublinha que o partido "sempre disse que nunca integraria qualquer governo com o Chega" e reafirma "essa posição intransponível".

"A Iniciativa Liberal não partilha nem tolera o populismo, o autoritarismo ou o ódio que o Chega amplifica e representa. Não há compromisso possível entre quem defende a liberdade individual, a responsabilidade e o Estado de Direito com quem vive da divisão, da demagogia e do ataque às instituições democráticas", sustenta.

Segundo Mariana Leitão, "a Iniciativa Liberal não abdica dos seus princípios por cargo nenhum, nem viabiliza nem branqueia o projeto político do partido Chega".