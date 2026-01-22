Imagem satírica claramente falsa tomada por real alvo de queixa do primeiro-ministro por desinformação

+++ Alegação: "Depois de Macron e Rutte, Trump publica mensagem privada de Montenegro" +++

Na terça-feira, 20 de novembro, começou a circular na rede social X (antigo Twitter) uma alegada mensagem privada do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, que teria sido partilhada por Donald Trump na sua rede social Truth Social, à semelhança do que o presidente norte-americano já fizera com outras mensagens privadas de líderes europeus.

Na alegada mensagem, Montenegro dirige-se a Trump como "líder supremo e grande arquiteto dos nossos tempos modernos" e manifesta-se disponível para "discutir uma visão que assegure o acesso soberano americano às nossas ilhas dos Açores": https://archive.ph/IfTFC.

Cerca de 24 horas depois, após mais de 800 partilhas e centenas de comentários e de gostos, a publicação já tinha mais de 695 mil visualizações e estava a ser partilhada além fronteiras, incluindo por contas ligadas ao Vietname que a tomaram como verdadeira, como alertou à Lusa Verifica a investigadora Inês Narciso, do MediaLab ISCTE: https://archive.ph/D8My2 (exemplo).

Nesta quinta-feira, 22 de janeiro, em reação à publicação, o gabinete do primeiro-ministro denunciou que Luís Montenegro "foi alvo de ato desinformação com elevada difusão pública, aparentemente, com origem no utilizador `Volksvargas`", que através da rede social teria "difundido uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao primeiro-ministro de Portugal": https://archive.ph/UVcb3.

Na mesma nota, o gabinete de Luís Montenegro avança que "será apresentada queixa nas instâncias adequadas" e realça "a importância de combater a desinformação e [de] alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais."

+++ Factos: trata-se de uma publicação satírica da conta `Volksvargas` +++

A análise da publicação original no X ou da imagem da alegada mensagem entre Montenegro e Trump permitia perceber que não era real, não só pelo conteúdo inverosímil, mas também porque a conta `Volksvargas`, disponível em várias redes sociais, é claramente um projeto satírico: https://linktr.ee/volksvargas.

Foi também essa a conclusão do Grok, o assistente de inteligência artificial (IA) disponível no X, que em resposta a vários utilizadores com dúvidas respondeu que a imagem seria "uma edição ou sátira, com marca d`água do autor do post original e sem confirmação em fontes oficiais": https://archive.ph/GGzkz, https://archive.ph/9rSL0, https://archive.ph/wG95C e https://archive.ph/vlL0z (exemplos).

Apesar destes indícios, alguns utilizadores do X e do Facebook não perceberam o contexto e acreditaram no conteúdo da publicação (https://archive.ph/dumPb). No caso apontado pelo MediaLab ISCTE, a Lusa Verifica detetou que aquela publicação circulou em grupos de Facebook e blogues vietnamitas que afirmavam que Luís Montenegro teria expressado "o desejo de discutir a venda das Ilhas dos Açores aos Estados Unidos: https://archive.ph/OYAOj e https://archive.ph/2YoPj.

No entanto, não foi detetado um fenómeno de desinformação em larga escala, porque a maior parte das partilhas entendeu a sátira, mas foi possível identificar um "efeito Streisand" após a denúncia de Luís Montenegro, com o aumento do alcance da publicação original, que à hora de fecho deste artigo já somava mais de 55 mil novas visualizações (https://archive.ph/l4bG0).

Este "efeito Streisand" é um fenómeno social que por vezes ocorre quando as tentativas de ocultação ou censura de publicações resultam no efeito contrário, tornando-as ainda mais virais, como aconteceu num famoso episódio protagonizado pela atriz Barbra Streisand, em 2003: https://archive.ph/LzZvr.

Neste caso, estão a contribuir as reações de figuras públicas pró e contra a posição do primeiro-ministro, como os comentadores Maria João Marques, que aprova a denúncia de Montenegro (https://archive.ph/fEXv2), ou Pedro Marques Lopes (https://archive.ph/eoeed), Francisco Pereira Coutinho (https://archive.ph/U0RS1), João Maria Jonet (https://archive.ph/2juXS) e Francisco Mendes da Silva (https://archive.ph/jiOdk), por exemplo, que contestam ou ridizularizam a acusação de desinformação.

+++ Contraditório: "a imagem satírica deixa absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar" +++

Em comunicado publicado no X, a conta `Volksvargas` esclarece que "é uma página de sátira política, conhecida por publicar memes" e que "o texto fictício atribuído ao primeiro-ministro foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira, incluindo expressões como "supreme leader" [líder supremo] e "great architect of our modern times" [grande arquiteto dos tempos modernos], e admitindo "sovereign access to our Azores islands" [acesso soberano às nossas ilhas açorianas].

A mesma conta salienta que a "imagem satírica deixa absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar, estando, inclusive, acompanhada da marca de água `@volksvargas` no canto inferior direito", identificando claramente a autoria.

Além disso, explica que "na sequência da divulgação de mensagens privadas enviadas por Mark Rutte e Emmanuel Macron a Donald Trump, surgiram várias publicações semelhantes nas redes sociais a imaginar o que outros líderes andariam a dizer ao presidente americano. Entre elas está uma do partido inglês Democratas Liberais, em que imaginam uma mensagem enviada por Nigel Farage a Donald Trump." (https://archive.ph/wL5vm)

`Volksvargas` considera ainda o comunicado de Luís Montenegro uma tentativa de intimidação e lamenta que não seja dada mais atenção à verdadeira desinformação. "Não deixa de ser sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor."

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso, mas +++

A alegada mensagem de Luís Montenegro para Donald Trump é claramente falsa e foi criada por uma página que publica conteúdos satíricos e não pretendeu disseminar desinformação, mas houve quem não detectasse a sátira e acreditasse que o primeiro-ministro português estava disponível para permitir "acesso soberano" dos Estados Unidos às ilhas dos Açores.