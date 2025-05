Imigração. A lei "é para cumprir por todos", defende Pedro Nuno Santos

Caso Spinumviva “tem trazido instabilidade”

“Aquilo que nós vamos sabendo é retirado a conta-gotas por instituições oficiais”, acrescentou.



Diálogo com todos, à exceção do Chega

Sobre as eleições de dia 18 deste mês, Pedro Nuno Santos disse ter a certeza que os portugueses estão a compreender as mensagens do PS e vincou que não valoriza as sondagens que dão vantagem à AD.



“As sondagens sistematicamente têm subestimado os resultados eleitorais do Partido Socialista. Tem sido sempre assim. Há um ano isso foi transversal a todas as empresas de sondagens”, insistiu. “Aquilo que interessa e que decide é o voto”. Pedro Nuno Santos apelou novamente ao voto no Partido Socialista, considerando essa “a única forma de derrotarmos a AD”.



“Temos no nosso horizonte uma grande incerteza económica, uma economia a cair, e depois temos uma AD que apresenta aos portugueses um cenário macroeconómico que é uma autêntica fantasia, é um embuste”, acusou o socialista.



O candidato assegurou ainda que se o Partido Socialista vencer as eleições “dialogará com todos os partidos, com exceção, obviamente, do Chega”.



“Faremos tudo para encontrar e construir uma solução de estabilidade política em Portugal”, garantiu.

Defesa, Saúde e Habitação

Questionado sobre alguns dos temas-chave desta campanha, Pedro Nuno Santos começou por vincar o compromisso de dois por cento do PIB para a Defesa, reconhecendo que ainda está longe de ser atingido.



“Nas negociações europeias, o país não se pode colocar à margem dos esforços de investimento da UE, mas obviamente que devemos sempre pugnar para um investimento na Defesa que não ponha em causa o Estado Social. Isso era o pior que podíamos fazer”, declarou.



Na Saúde, concordou que a solução também passa pelo aumento das vagas nos cursos de Medicina, mas que o essencial no imediato é “garantir boas condições do ponto de vista da carreira”.



Acerca do teto às rendas defendido pelo Bloco de Esquerda, o candidato socialista considerou que essa medida “pode ter no curto prazo uma redução dos preços praticados”, mas “pode ter um efeito perverso”.



“Num contexto em que o mercado imobiliário está sobreaquecido, em que os preços estão sempre a subir, se nós colocamos um teto às rendas (…), quando os contratos terminam alguns senhorios podem retirar a casa do mercado de arrendamento e colocá-la no mercado de venda”, sustentou.



Governo criticado pela gestão do apagão

O apagão que deixou a Península Ibérica sem energia na última segunda-feira foi também tema nesta entrevista, com Pedro Nuno a considerar que “não temos ainda um Governo que consiga lidar bem com crises”.



“Este Governo não fez tudo o que está já previsto na lei” durante o apagão, acusou, realçando que “não foi acionado o Sistema Nacional de Planeamento Civil e de Emergência”.



“Mesmo o Sistema de Segurança Interna não esteve em piquete liderado pelo primeiro-ministro”, acrescentou o socialista.



Pedro Nuno Santos insistiu que o Executivo demorou a agir e que a situação “só não correu pior porque a REN conseguiu fazer um trabalho de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica num tempo muito bom”.





, declarou Pedro Nuno Santos sobre o facto de a AIMA notificar 4.574 imigrantes para deixarem Portugal, uma vez que a manifestação de interesse deixou de ser suficiente para residir no país.“De qualquer forma, aquilo que esses números nos mostram é que nós temos uma percentagem muito reduzida, no total de imigrantes que entraram em Portugal, em situação ilegal. Mas a AIMA está a fazer o seu trabalho”, considerou.O secretário-geral do PS lembrou ainda que durante o Governo de António CostaNa visão de Pedro Nuno Santos, a gestão da imigração deve ser feita através do investimento numa política de integração, “porque o pior que pode acontecer – aos que cá estão e aos que vêm para viver e trabalhar em Portugal – é ter um país que não se adaptou a esse aumento da população”.“A pressão sobre alguns serviços públicos aumentou e o investimento do Estado deveria ter sido de forma a garantir que a saúde, a escola e a habitação estavam adaptadas à entrada de tantos trabalhadores estrangeiros”, alertou.Sobre a polémica em torno da antiga empresa de Luís Montenegro e o facto de este ter entregado, na data limite, novos dados sobre clientes da Spinumviva,e “tem trazido instabilidade política a Portugal nos últimos meses”.“Luís Montenegro fez mesmo tudo ao seu alcance para que [a lista de clientes da Spinumviva] não fosse conhecida até ao dia 18 de maio” e “atrasou a sua entrega”, o que “é inaceitável”, vincou.Questionado pelo 360 sobre se, Pedro Nuno Santos respondeu afirmativamente. “Claro, nós temos um ainda primeiro-ministro que tem, nos últimos dois meses, fugido às explicações”.