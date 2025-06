Imigração. André Ventura acusa Governo de vender "a alma ao PS"

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O líder do Chega defendeu que o seu partido "desde o dia um que quis controlar a imigração", enquanto o PSD, "com medo que o centro político se perdesse, vendeu a alma ao PS" e considerou que, tanto os últimos governos do PS, como os do PSD, foram "frouxos em matéria de controlo de imigração".