Imposto sobre lucros. Ministro do Ambiente exclui taxar EDP

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O ministro do Ambiente recusa para já que esse imposto sobre lucros extraordinários possa aplicar-se à EDP. Em resposta ao Bloco de Esquerda, o ministro do ambiente destacou que Portugal vai deixar de ter a pressão do preço do gás no preço da eletricidade, e que os ganhos da elétrica vão beneficiar os consumidores.