"Inaceitável". PS acusa Governo de instrumentalizar Estado ao serviço do partido

Foto: Paulo Novais - Lusa

O porta-voz da candidatura PS às legislativas acusa o Governo de instrumentalização do Estado com fins partidários e dá como exemplo a reunião de hoje do Conselho de Ministros, bem como o comunicado divulgado ontem pelo Gabinete do primeiro-ministro sobre as notícias que envolvem a Câmara de Espinho e a sociedade de advogados a que pertenceu Luís Montenegro.