Incêndios. Iniciativa Liberal diz que líderes políticos estão a reconhecer erros de 2017

Jerónimo de Sousa diz que se está a correr atrás do prejuízo no que toca aos incêndios. O Secretário Geral do PCP lamenta que não se tenham tomado medidas de fundo nos últimos anos na política florestal e no apoio aos bombeiros.