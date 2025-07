Incêndios. Montenegro garante existência de meios suficientes mas frisa que gestão é difícil

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Questionado pelos jornalistas em Valpaços sobre se faltam meios, o primeiro-ministro respondeu que "nós temos meios" mas que "nas situações de crise é sempre muito difícil fazer essa gestão".



"Nós não temos capacidade ilimitada. Nós temos operacionais que precisam de descansar, de se movimentar no terreno, e temos também meios aéreos que respondem às necessidades que o sistema e todo o dispositivo necessita, mas que em horas de crise têm uma dificuldade de gestão maior", declarou.



"Não vale a pena, por estes dias, estarmos concentrados em polemizar, quando temos de estar concentrados em combater e responder à prioridade máxima: fazer com que sejamos capazes de proteger as pessoas, as suas vidas, e depois o seu património", acrescentou o chefe de Governo.



Luís Montenegro realçou ainda que "temos este ano o maior dispositivo de sempre mobilizado e preparado para poder acorrer às múltiplas solicitações que, infelizmente, nos dias de maior adversidade meteorológica sempre acontecem".



"Nós temos tido uma política de prevenção cada vez mais intensa, multidisciplinar", salientou, pedindo "serenidade".