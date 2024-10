Incitamento ao ódio. Ministério Público já está a investigar André Ventura e Pedro Pinto

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O Ministério Público já está a investigar André Ventura e Pedro Pinto, líder do Chega e líder da bancada do partido, na sequência de declarações públicas sobre a morte de Odair Moniz. Foram alvo de uma queixa-crime por alegado incitamento ao ódio. A Procuradoria-Geral da República confirma que foi aberto um inquérito, entregue ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Uma das subscritoras é a antiga ministra da Justiça Francisca Van Dunem.