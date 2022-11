Incompatibilidade de Pedro Simas, candidato na lista de Carlos Moedas a Lisboa

Há mais um caso de eventual incompatibilidade no exercício de cargos políticos. O virologista Pedro Simas, candidato na lista de Carlos Moedas a Lisboa, assinou um contrato de prestação de serviços com o município ao mesmo tempo que substituía outros vereadores no executivo. A câmara aguarda por um parecer jurídico.