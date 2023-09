Indisponível para acordos. Ventura desafia Albuquerque a "demitir-se de imediato"

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

André Ventura fez saber que, "após conversa com o novo líder parlamentar do Chega da Madeira, Miguel Castro (...) o Chega está indisponível para qualquer acordo, coligação ou entendimento com Miguel Albuquerque". O líder nacional diz que, em nome da "coerência em política, Miguel Albuquerque deve demitir-se das funções de presidente do governo regional e de líder do PSD Madeira com efeitos imediatos".