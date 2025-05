Inês Sousa Real acusa partidos de não olharem para os problemas das pessoas

Inês Sousa Real critica partidos que, segundo afirma,, sem colocarem os problemas dos portugueses no centro das suas preocupações.



Este domingo, Inês Sousa Real marcou presença na Festa da Flor 2025, em Vila Nova de Famalicão, onde foi recebida por apoiantes do PAN.



Mais cedo, no Porto, participou no encontro KidicalMass, uma iniciativa que juntou centenas de pessoas num passeio de bicicleta para promover a mobilidade sustentável. Apesar de não ter feito o percurso de bicicleta, a porta-voz do PAN deixou críticas à falta de investimento na mobilidade suave — um meio de transporte com pouco ou nenhum impacto ambiental.





Reportagem de Cláudia Godinho.