Foto: José Coelho - Lusa

Em resposta às críticas de Luís Montenegro aos jornalistas por fazerem perguntas sobre o caso Spinunviva, a líder do PAN diz que o líder da AD não pode estar surpreendido com o escrutínio durante a campanha.



Inês Sousa Real destacou também o papel do jornalismo para garantir que todas as questões são esclarecidas.