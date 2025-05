"As pessoas do PAN são bem diferentes daquelas que estão na Assembleia da República", afirmou a líder do Partido Pessoas, Animais, Natureza.

Inês Sousa Real encerrou em Lisboa a campanha do partido e sublinhou a importância do PAN se manter na Assembleia, a defender as suas causas.



"Temos de afastar o fantasma do voto útil", apelou.