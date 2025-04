Inês Sousa Real. PAN "ao lado dos portugueses" nas celebrações de Abril

A líder do PAN referia-se àqueles que "querem não só celebrar o 25 de Abril mas também renovar os valores de Abril".



Lembrando as atuais "ameaças à democracia", Inês Sousa real sublinhou que no seu partido "discordamos profundamente da posição do governo em querer adiar estas festividades".



O executivo invocou os três dias de luto pela morte do papa Francisco para pedir discrição nas celebrações e o programa na residência oficial do primeiro-ministro foi adiado para 1 de maio.



"O papa Francisco seria o primeiro a pedir às pessoas para saírem à rua, para lutarem pela liberdade, para lutar pelos grandes desafios que temos hoje", argumentou Inês Sousa Real.