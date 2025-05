A porta-voz do PAN apelou a Luís Montenegro que não vá atrás de populismos antidemocráticos. A Comissão Política Nacional do partido reuniu-se em Coimbra para analisar os resultados das legislativas e delinear a estratégia. No final, Inês de Sousa Real foi questionada sobre a abertura do PAN para negociar com o Governo e disse que espera agora mais diálogo do que na anterior legislatura.