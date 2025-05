Inês Sousa Real pede grupo parlamentar apesar das sondagens

As sondagens não garantem a eleição de um deputado, ainda assim,



Perante uma centena de apoiantes do PAN, Inês Sousa Real agradeceu o apoio dos membros do partido ao longo da campanha. A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza garante que os restantes partidos só se lembram dos animais e da natureza em períodos de campanha eleitoral.



Esta quinta-feira, o PAN voltou ao distrito do Porto, onde concentrou vários dias da campanha, com o objetivo de estar mais próximo da população e conquistar votos neste círculo eleitoral.