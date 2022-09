Inflação. Governo prepara pacote de medidas de apoio às famílias

Para o presidente da República, com a escalada dos preços, as medidas para apoiar as famílias e as empresas são essenciais, mas Marcelo Rebelo de Sousa defende que deviam ser concertadas entre os países da União Europeia. Sobre o pacote que o governo vai apresentar espera para ver



Segunda feira são anunciadas as medidas para apoiar as famílias. António Costa revela que o apoio para as empresas será anunciado depois do Conselho de Ministros da União Europeia sobre a energia a próxima semana .



Uma das expectativas é saber se entre as medidas que o Governo vai apresentar estão mudanças nos impostos nomeadamente nos escalões do IRS.



Apesar de ter recuado uma décima em relação ao mês de Julho Em Agosto a inflação atingiu os nove por cento.