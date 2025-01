Iniciativa Liberal admite entendimento com o PSD nas autárquicas em Lisboa

Foto: Nuno Patrício - RTP

O presidente do IL defende que o atual presidente da Câmara dever ser julgado pelo mandato que fez na capital.



Sobre as eleições presidenciais, Rui Rocha promete levar à Convenção o nome do candidato.



Em entrevista no podcast Política com Assinatura, da Antena 1, o líder liberal só adianta que é um militante do partido e, na sua descrição, "um ás". "Campeão das liberdades, campeão do rigor e um campeão do pensamento da reforma", acrescenta.