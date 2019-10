Iniciativa Liberal agradece a Carlos Guimarães Pinto pelo "exemplo de dedicação"

O líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, anunciou na quinta-feira que abandona a liderança do partido, considerando que a sua missão está cumprida no "dia histórico" em que a força política se estreou com uma intervenção no parlamento.

"Obrigado Carlos" é como começa a posição oficial do partido enviada à agência Lusa, na qual os liberais deixam claro que respeitam a decisão de Carlos Guimarães Pinto.

"Será seguindo o seu exemplo de dedicação que a Iniciativa Liberal continuará a lutar pelos valores que defende", pode ler-se.

A nova fase do Iniciativa Liberal, segundo a mesma posição oficial, vai começar a ser decidida na reunião do Conselho Nacional que já estava agendada para dia 17 de novembro, em Espinho.

De acordo com os estatutos da Iniciativa Liberal é ao Conselho Nacional que cumpre convocar extraordinariamente a Convenção Nacional, "o órgão máximo do partido", ao qual compete a eleição do "Conselho Nacional, a Comissão Executiva, o Conselho de Jurisdição e o Conselho de Fiscalização, por voto secreto".

"No dia 6 de outubro a Iniciativa Liberal alcançou um novo patamar, que muitos não acreditaram ser possível, tendo agora a responsabilidade de também no parlamento, pela voz do João Cotrim Figueiredo, defender mais liberdade, afirmada no Compromisso Eleitoral apresentado", refere a mesma posição.

A missão de Carlos Guimarães Pinto, para o partido, "está cumprida, outras se seguirão".

"Obrigado Carlos, pela dedicação, pelo sacrifício pessoal e profissional, por esta viagem de um ano em que juntos abrimos um novo espaço político em Portugal", conclui.

O anúncio do presidente demissionário foi feito na rede social Facebook na quinta-feira à noite.

"Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida por uma causa. Foi um ano intenso em que tive que abdicar de muito para fazer este caminho. Fi-lo numa altura em que ninguém o teria feito. Criei as condições para que outros o possam fazer daqui para a frente com recursos que eu nunca tive e, espero eu, menos sacrifícios pessoais. Não me podem exigir mais", anunciou Guimarães Pinto.

De acordo com liberal, "o partido começa agora uma nova fase, com um novo rosto e uma estratégia que tem necessariamente de ser repensada face às novas circunstâncias".

A Iniciativa Liberal elegeu João Cotrim Figueiredo deputado à Assembleia da República pelo círculo de Lisboa, nas eleições legislativas, em que Guimarães Pinto liderou a lista do partido pelo Porto.

A publicação de Guimarães Pinto começa por aludir positivamente à intervenção de Cotrim Figueiredo no debate do programa de Governo hoje no parlamento.

"Hoje pela primeira vez em democracia ouvimos no parlamento a voz de um deputado eleito por um partido liberal. A resposta azeda de António Costa demonstrou o quanto ele temia o momento em que teria uma efetiva oposição ideológica no parlamento. Tenho a certeza de que, com a distância necessária, o dia de hoje será visto como histórico", escreve.