Iniciativa Liberal. Carlos Guimarães Pinto não se vai candidatar às eleições

Carlos Guimarães Pinto não vai disputar as eleições antecipadas da Iniciativa Liberal. O ex-presidente do partido diz que vê nos dois candidatos, conhecidos até agora, capacidades para chefiar o partido e admite estar dececionado com a decisão de João Cotrim Figueiredo sair da liderança.