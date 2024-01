Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A Iniciativa Liberal voltou a defender sistema de acesso universal a cuidados médicos no público ou no privado e a gestão dos hospitais em parcerias público-privadas. Rui Rocha esteve à porta do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, uma das unidades que passou a ter gestão pública, depois da governação socialista ter terminado com a PPP.