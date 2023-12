Rui Rocha insiste que a gestão público-privada deve ser a resposta às falhas no Serviço Nacional de Saúde.

Num jantar com militantes em Braga, o presidente dos liberais diz que o fim da parceria do hospital da cidade foi um erro para as contas públicas e uma má decisão para os utentes.



Rui Rocha desafia o Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP a assumirem uma posição nesta matéria.