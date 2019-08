Iniciativa Liberal entregou listas candidatas por Lisboa e pelo Porto

A formação política fundada em dezembro passado concorre pela primeira vez às Legislativas depois de ter participado nas Eleições Europeias.



O Iniciativa Liberal apresenta-se como "a verdadeira voz da oposição" e pretende eleger deputados nos círculos eleitorais de Lisboa e do Porto.



O antigo presidente do Turismo de Portugal e ex-director-geral da TVI, António Cotrim Figueiredo, é o cabeça-de-lista do Iniciativa Liberal em Lisboa.