Iniciativa Liberal escolhe Mariana Leitão para candidata às eleições presidenciais

O anúncio foi feito no final do discurso de Rui Rocha, reeleito presidente do partido: "Portugal precisa da Mariana Leitão", disse, suscitando aplausos no pavilhão Paz e Amizade, em Loures.



A "defesa da liberdade", do rigor e a credibilidade são "aspetos essenciais" para o perfil que a IL considera que um candidato presidencial deve ter, disse Rui Rocha.



"Mas o desafio que o país tem pela frente é ainda maior", disse, afirmando que Portugal "precisa de esperança, coragem e ambição".

Mariana Leitão garante que não vai desistir

Mariana Leitão, 42 anos, gestora, é líder parlamentar da IL, eleita deputada pela primeira vez em 2024, enquanto "número dois" pelo círculo eleitoral de Lisboa.



Foi chefe de gabinete do Grupo Parlamentar entre 2022 e 2024 e, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional. É licenciada em Relações Internacionais e aderiu à IL em 2019, já tendo sido igualmente deputada municipal em Oeiras.







Aos jornalistas, entre cumprimentos e aplausos dos membros do partido, Mariana Leitão garante que esta candidatura surge da necessidade de ocupar o espaço das ideias liberais na luta presidencial e não é contra ninguém. "Sou contra a ideia que se criou de que o país estagnou", contrapondo com a ideia de que "temos de ser ambiciosos", com esperança. Promete, por isso, uma campanha pela positiva.







"Esta candidatura é uma candidatura da liberdade contra o medo, é uma candidatura do otimismo, da esperança, da ambição. É isso que eu quero representar, é um Portugal que não se conforma, é um Portugal que se reveja nestes princípios da defesa da liberdade, da liberdade individual e de poder transmitir esta vontade de sermos mais aos portugueses", afirmou a líder parlamentar da IL.







Diz que para já não tem intenção de sair da liderança da bancada parlamentar, mas ressalva que ainda há muito tempo para falar sobre isso.



"Eu sempre defendi dentro do partido e fora dele, nas várias intervenções que tive sobre esse tema, que o partido precisava de um candidato próprio. [...] E eu tendo desta vontade e esta necessidade de ocupar o espaço das ideias liberais, decidi avançar", referiu a candidata à Presidência da República, não querendo esclarecer diretamente se o desafio partiu de Rui Rocha.



Mariana Leitão considerou "normal que haja uma segunda volta" nas eleições que acontecerão em janeiro do próximo ano.





O deputado da IL Rodrigo Saraiva, cujo nome também tinha vindo a ser falado para candidato do partido às presidenciais, tinha já afastado essa possibilidade.