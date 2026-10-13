Iniciativa Liberal quer auditoria ao SIRESP: "Já não podemos dar credibilidade absoluta às explicações"

Em declarações à RTP Antena 1, Rui Rocha afirma que o escrutínio à gestão da rede de emergência e segurança não fica completo com os pedidos de audição do ministro da Administração Interna, Luís Neves, e do antigo secretário-geral do MAI, Ricardo Carrilho."O SIRESP presta um serviço público e recebe uma minimização compensatória por esse serviço público, mas, neste momento, fou não", argumenta.Segundo o deputado e ex-líder da IL, a auditoria deve esclarecer se o pagamento é "justificado", que procedimento existe e que controlo existe da atividade do sistema que "justifique que os contribuintes portugueses sejam chamados a pagar essa importância".À RTP Antena 1, Rui Rocha sublinha que o partido pretende quede comunicações, que tem sido alvo de críticas em diferentes momentos de crise.“Já não é apenas uma questão de confiança ou não no sistema”, afirmou, recordando que o país já investiu mais de 700 milhões de euros no SIRESP.O deputado da IL defende ainda que as explicações dadas pelos responsáveis do sistema já não são suficientes para garantir a confiança dos portugueses: “Infelizmente para o país,”, declarou, depois de, numa audição no parlamento, o Major-general Viegas Nunes, que lidera a SIRESP S.A., ter recusado falta de escrutínio.“Estamos no tempo de exercer o escrutínio que é nossa obrigação”, insistiu o deputado, que acrescenta: "O próprio Tenente-General Viegas Nunes assume simultaneamente a presidência do SIRESP e do Conselho de Utilizadores do SIRESP, que tem como atribuições avaliar a prestação do serviço".