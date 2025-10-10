Iniciativa Liberal quer triplicar o número de eleitos

por RTP

Foto: José Coelho - Lusa

A Iniciativa Liberal diz que o PS não tem problemas com o Orçamento do Estado porque o documento não muda muito. Mariana Leitão acusa os socialistas de estarem a dar respaldo, a uma proposta pouco ambiciosa, que já era comum ver durante a governação de António Costa.

VER MAIS
Sem revelar ainda o sentido de voto, a Iniciativa Liberal insiste que o Orçamento coloca o Estado antes dos portugueses e que prejudica a classe média.

Mariana Leitão fez campanha, na manhã desta sexta-feira, no Mercado de Guimarães, onde reafirmou o objetivo de triplicar o número de eleitos em relação às últimas autárquicas.
PUB
PUB