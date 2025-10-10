Política
Autárquicas 2025
Iniciativa Liberal quer triplicar o número de eleitos
Foto: José Coelho - Lusa
A Iniciativa Liberal diz que o PS não tem problemas com o Orçamento do Estado porque o documento não muda muito. Mariana Leitão acusa os socialistas de estarem a dar respaldo, a uma proposta pouco ambiciosa, que já era comum ver durante a governação de António Costa.
Mariana Leitão fez campanha, na manhã desta sexta-feira, no Mercado de Guimarães, onde reafirmou o objetivo de triplicar o número de eleitos em relação às últimas autárquicas.