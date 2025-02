Iniciativa Liberal. Rui Malheiro quer um partido renovado

O candidato disse em discurso que o partido podia ter comunicado melhor e que a renovação do partido é necessária.“Portugal merece mais. Merece uma alternativa real e uma visão que inspire confiança e para isso também a Iniciativa Liberal precisa de se renovar. Precisamos de um partido que fale para todos, que esteja presente do Interior ao Litoral. De norte a sul. Nas ilhas. Na diáspora. Mais do que um partido de ideias, temos de ser um partido de ação”.O liberal pediu um partido mais próximo de quem faz acontecer o liberalismo. Rui Malheiro pediu para que se desse o destaque devido a “quem trabalha nas bases” nas freguesias, nos municípios e na sociedade civil.O candidato declarou que a pluralidade de opiniões não é um obstáculo mas sim “uma força” dentro da Iniciativa Liberal e defendeu um partido para todos.Rui Malheiro criticou também o bipartidarismo que Portugal vive há décadas e acusou o Estado que “amarra as pessoas”, um Estado que condena os portugueses à “mediocridade”.“Continuamos a viver num país desgovernado onde os vícios do fácil e confortável se sobrepõem à ambição e à iniciativa. Queremos combater um Portugal sem esperança, onde os nossos jovens emigram à procura de oportunidades compatíveis com as suas ambições”.