Iniciativa Liberal. Rui Rocha acusa o governo da AD de "publicidade enganosa"

“Se me pedissem para resumir numa frase o percurso da AD nestes meses eu falaria de publicidade enganosa”.especialmente na vertente económica, afirmando que não houve a prometida descida de impostos e lembrou a situação precária do Serviço Nacional de Saúde.“Perguntem às empresas se alguma coisa de relevante mudou nestes meses. Perguntem às pessoas que dependem do SNS como é que estão. Perguntem aos que precisam de uma consulta quanto tempo esperam. Perguntem aos que precisam de uma cirurgia quanto tempo esperam. Perguntem ao milhão e meio de portugueses que não têm médico de família se estão melhor agora do que estavam antes”.Rui Rocha abordou também a oposição de Rui Malheiro pela liderança da Iniciativa Liberal e afastou a ideia de desunião dentro do partido, apelando ao diálogo entre todas as partes e apoiando as “vozes dissonantes e críticas”.“Creio que essa ideia que a IL tem algum tipo de desunião vai ficar também esclarecida com esta convenção”, afirmou o líder liberal no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, onde decorre a convenção, garantindo que se Rui Malheiro for eleito, haverá troca de ideias.

Rui Rocha apresentou-se em Loures acompanhado de Mariana Leitão, atual líder parlamentar da Iniciativa Liberal, um nome que quer para a vice-presidência do partido e garantiu que um possível candidato presidencial está nas “proximidades”.



Pedro Nuno Santos “não aprendeu nada” Para além das críticas ao governo da AD, Rui Rocha deixou críticas e recados ao líder do PS, afirmando que Pedro Nuno Santos “não aprendeu nada”.



“A quem não aprende nada, o que podemos desejar é que tenha uma longuíssima cura de oposição, que fique muito tempo afastado do poder”, declarou Rui Rocha que explicou a estratégia do PS para ir aos “bolsos dos portugueses” para depois o Estado escolher as empresas que deve investir.



“Quero perguntar-vos diretamente: estão disponíveis para entregar o vosso dinheiro a Pedro Nuno Santos, ao PS, ao Estado que decidiu meter 3200 milhões na TAP? Estão disponíveis para isso ou não?”.







(c/ Lusa)