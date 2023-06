Inquérito à TAP. Neeleman acusa Governo de "obsessão pela nacionalização"

, devolve David Neeleman, referindo-se a Pedro Nuno Santos, nas respostas remetidas à Assembleia da República, documento citado pela agência Lusa.Questionado sobre quando ficou a saber que o Governo pretendia pôr em marcha a nacionalização, Neeleman afirma que se tornou “mais óbvio quando não responderam em fevereiro, março e abril de 2020 às solicitações de apoio que a TAP fez através da Comissão Executiva.”.

João Vasco - Antena 1



O empresário brasileiro-americano argumenta ainda que, uma vez que o Estado queria “ser acionista de controlo, estar presente na gestão e esse não era o caminho” que entendia como “necessário na TAP”.

“Acredito que a TAP isolada vai ter dificuldade em sobreviver”, antecipa David Neeleman nas respostas ao Parlamento, para acrescentar que, para capitalizar oportunidades futuras, “é preciso um grande conhecimento do mercado e uma gestão independente e de atuação rápida, que dificilmente existirá sob a égide do Estado”.



, sustenta David Neeleman,“A Atlantic Gateway não dispunha de meios económicos para aportar em tão curto espaço de tempo a liquidez e apoios de que a TAP precisava”, reconhece.

“Absoluta transparência”

Quanto ao controversoda renovação da frota da companhia aérea, que passou pela anulação de um contrato tendo em vista a aquisição de 12 aviões A350, David Neeleman assegura que fez chegar ao Governo e à Parpública todas as informações., enfatiza.

David Neeleman refere que a que a TAP necessitava de 300 milhões de euros para sobreviver e não de três mil milhões.



, acentua o empresário.O empresário rejeita, de resto, que os denominadostenham sido empregues para comprar ações da TAP, assegurando que ajudaram a salvar a empresa da “insolvência imediata”. As ações da transportadora, advoga, “foram pagas pela Atlantic Gateway à Parpública pelo valor acordado e que correspondeu a dez milhões de euros”.Neeleman manifesta-se também convicto de que “os sindicatos estavam satisfeitos com a gestão privada”:

“Perfil algo conflituoso”

Por sua vez, o antigo presidente executivo da TAP Fernando Pinto, que respondeu igualmente por escrito à comissão parlamentar, afirma que a verba de um milhão e seiscentos mil euros que recebia por ano como consultor da TAP servia para assegurar uma transição estruturada da gestão da empresa.

Após abandonar a administração da empresa em 2018, Fernando Pinto continuou ligado à TAP por mais dois anos, na qualidade de consultor.



O antigo CEO explica que o contrato de prestação de serviços previa exclusividade e o obrigava à não concorrência.O antigo presidente executivo da TAP revela ainda que, embora saliente a sua competência, foco e “bom desempenho” na transportadora aérea de bandeira., refere.

Quanto à VEM Brasil, Fernando Pinto recorda que esta matéria foi investigada pelo Ministério Público, que arquivou o processo por “inexistência de indícios criminais”.

Nas respostas a mais de uma centena de perguntas, Fernando Pinto expressa a sua discordância com a ideia que a anulação do contrato para a compra de 12 aviões A350 da Airbus tenha provocado danos à TAP., aponta.O antigo presidente da TAP garante que o processo de negociação dos aviões “foi debatido com a tutela, com a Parpública e a Secretaria de Estado do Tesour”.“Houve um memorando jurídico da sociedade de advogados VdA que se pronunciou sobre a compatibilidade do negócio com a lei”, faz notar, acrescentando que a operação foi benéfica porque “permitiu ficar com aviões novos e mais adequados e, além disso, obteve uma injeção de capital fundamental para a sua atividade”.Fernando Pinto deixa claro que a “TAP privatizada é a TAP” em que se revê: “. Qualquer comprador deve ter uma noção muito forte da estratégia de tudo o que envolve uma empresa aérea. Entendo que deve ser uma empresa que não coloque em causa o Hub de Lisboa, pois é essencial para a atividade da empresa”.

c/ Lusa