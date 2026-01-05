Instantâneos de campanha
Episódios e instantâneos da campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro.
O apoio pouco otimista à candidata que "não vai ganhar"
Na Feira de Espinho (distrito de Aveiro), que frequenta desde criança, Catarina Martins recebeu o apoio pouco otimista de uma comerciante que já a viu passar por ali noutras campanhas eleitorais e que a voltou a receber com um abraço.
"Você não vai ganhar, mas vai subir muito", disse-lhe a vendedora, entre as frutas e legumes que enchiam a banca.
Argumentando que "as mulheres são de guerra", mas são derrubadas pelos homens, a comerciante confessou o seu apoio à única mulher candidata às eleições presidenciais de 18 de janeiro, mas manifestou-se pouco otimista.
"Tenho pena, fica para a próxima", continuou.
"Vamos fazer por isso, as mulheres não podem ficar lá em baixo", respondeu, com um sorriso, Catarina Martins.
Na despedida, abraçaram-se com um desejo de "boa sorte" da vendedora, que acrescentou: "Se encontrar por aí a sua prima, diga-lhe que tem aqui um saco guardado".
MCA
Mendes, o candidato "pequenino mas jeitosinho" na Feira de Espinho
Numa visita à feira semanal de Espinho, Luís Marques Mendes esteve acompanhado pelo secretário-geral e líder do PSD, Hugo Soares, que o levou até à `Lina da fruta`, dizendo que a vendedora "até desmaiava se não lhe desse um beijinho".
"Tenho muito gosto de conhecê-lo pessoalmente, fico feliz de estar aqui. Somos os dois marrequinhos, os dois pequeninos", cumprimentou a feirante.
Com bom humor, o candidato contrapôs: "Não, somos jeitosinhos, a nós aplica-se aquele ditado: os homens e as mulheres não se medem aos palmos".
Pelo caminho, foi recebendo elogios -- "é pequenino, mas é jeitosinho" ou "é o paraíso" -- e acabou a comprar algumas tangerinas, que preferiu às laranjas.
"São mais pequeninas, dizem mais com a minha estatura", gracejou.
Ventura no frio de Sines e o pedido "a Deus" para que ganhe
Numa manhã de frio e vento em Sines, distrito de Setúbal, o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, encontrou Tatiana, que arranjava as unhas a uma freguesa, ainda indecisa sobre o voto nas presidenciais. Do outro lado de uma videochamada estava a mãe, na Alemanha, uma grande fã de André Ventura, que disse ao candidato pelo telefone: "Eu peço a Deus que você ganhe".
No início da arruada, que juntou cerca de quatro dezenas de apoiantes com bandeiras da candidatura, Ventura foi abordado por um senhor que disse que vai ser avô e que a filha vai ter que ir ter o bebé à CUF, hospital privado, em Lisboa, porque nem em Setúbal encontra resposta, pedindo ao candidato que priorize a área.
Ventura disse não precisar de Deus porque "basta as pessoas irem votar", e seguiu caminho por ruas pouco movimentadas. Mais à frente, encontrou uma apoiante que lhe deu um forte abraço mas estava com uma fita ao pescoço do PSD. "Isto foi lá para trás", disse a senhora, a quem Ventura ofereceu algo "para tapar" a fita social-democrata: um cachecol com o seu nome.
ARL
O produtor de vinho Seguro brinda na Vidigueira "preocupado com outras vindimas"
O segundo dia oficial de campanha de António José Seguro começou na Vidigueira, distrito de Beja, e antes do almoço o candidato foi beber um aperitivo à Taberna Tia Jacinta.
Chegou a pedir um Martíni ou um Favaios, mas foi-lhe proposto um licoroso da terra, um Vasquinho da Vidigueira, com o qual brindou com um conjunto de homens que estavam numa mesa à entrada.
"Um brinde à Vidigueira, ao Alentejo e a Portugal", exclamou, seguindo-se uma conversa sobre diferentes temas, da situação na Venezuela, à emigração, terminando na agricultura e produção de vinho.
Seguro quis saber se havia algum produtor de vinho e puxou o tema para uma das suas ocupações nesta década de interregno político, mostrando-se curioso sobre se havia naquele grupo alguém que fizesse vinho de talha.
O candidato confidenciou que, antes mesmo de chegar à Vidigueira, tinha estado a tentar encontrar quem é que "podia ir lá fazer a poda" nas vinhas de Penamacor e antecipou "uma quebra" nessa sua atividade porque há "menos impulso" da sua parte.
"Estou preocupado com outras vindimas", desabafou.