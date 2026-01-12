Instantâneos de campanha

Uma ida à praia com realidade virtual para relaxar antes das eleições

Durante uma visita ao projeto Seixal Criativo, que apoia jovens do município a desenvolver projetos nas áreas da ciência e tecnologia, Catarina Martins deu um muito breve passeio pela praia sem sair das quatro paredes daquele espaço na Câmara Municipal do Seixal.

De óculos de realidade virtual na cabeça, as opções eram quatro: a sala do Seixal Criativo, uma montanha com neve, uma praia e um quarto cenário que não soube bem descrever. A escolha foi rápida: "Prefiro a praia".

Os óculos fazem parte do projeto de três alunas que estão a desenvolver uma aplicação que permitirá criar pequenos mundos em realidade virtual para que os utilizadores possam, por alguns momentos, sair do real e relaxar.

O "Safest Place" nasceu da ideia de ajudar uma das jovens do grupo, que sofre de ansiedade, mas depressa as alunas perceberam que seria útil para todas as pessoas que queiram relaxar, explicou Rafaela à candidata.

Depois da explicação, Catarina Martins quis experimentar o protótipo. "Uau, é uma praia lindíssima", exclamava enquanto dava passos cautelosos pela sala.

O "passeio" foi curto, mas ajudou a descontrair antes de prosseguir a campanha. Quando tirou os óculos, foi questionada se estava pronta para a segunda-feira seguinte, após as eleições, e brincou com os jornalistas: "Acho que vou voltar a meter os óculos e ignorar-vos a todos".

O candidato presidencial Gouveia e Melo visitou hoje, bem cedo de manhã, a Feira de Espinho. Teve várias conversas animadas com vendedores e com clientes.

Uma senhora, comerciante, criticou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada por aparecer sempre muito sério na televisão. Depois de o cumprimentar, deixou-lhe um conselho: "Mostre os dentes. Tem o sorriso do [Manuel Luís] Goucha".

Na feira de Espinho, tal como em outras por onde Gouveia e Melo passou em campanha, nota-se que, entre alguns cidadãos, há alguma confusão sobre as eleições que se vão disputar no próximo domingo.

Uma outra senhora, também comerciante, fez um protesto e um pedido ao candidato: "A gente paga muito para estar aqui na feira. Seja qual o partido que ganhar, peço-lhe que olhe por nós". Gouveia e Melo ainda lhe assinalou que no domingo há eleições para escolher o próximo Presidente da República, sem partidos.

Depois da ação de campanha na Feira de Espinho, Gouveia e Melo foi até ao município de Arouca fazer rafting no rio Paiva. Já equipado antes de iniciar a atividade radical, deixou alguns conselhos aos jornalistas sobre qual o melhor modo para manterem a forma física depois dos 40 anos, sem ginásio.

Na sua opinião, quem não tem tempo para perder nos ginásios, deve incorporar o desporto no seu quotidiano. E deve evitar-se praticar corrida de distâncias superiores a dez quilómetros, porque pode causar lesões musculares nas pernas ou na coluna. Gouveia e Melo diz que essa é uma das realidades que observou nas Forças Armadas.

Segundo o almirante, quem tem mais de 40 anos e quer manter a sua forma física, deve caminhar cerca de sete quilómetros por dia. Sete quilómetros por dia a andar, ao fim de diz dias -- salientou -, são 70 quilómetros. E essa atividade de caminhar foi uma das coisas que fez mesmo quando exerceu cargos de chefia nas Forças Armadas, mesmo tendo direito a carro se serviço.

Deixou mais um conselho: Se, por exemplo, alguém morar num terceiro andar, então a recomendação do almirante é não usar o elevador e subir sempre as escadas do prédio. "É também um excelente exercício diário", garante.

As `t-shirts´distribuídas numa ação da campanha de André Ventura às presidenciais em Mirandela, distrito de Bragança, eram `made in Bangladesh", segundo se pode verificar na etiqueta.

As t-shirts são feitas por uma empresa do grupo Keya, daquele país asiático, que, no seu site, diz ter uma capacidade de produção superior a 100 milhões de peças de têxtil, tendo na Europa a sua representante (Kamp Europe BVBA -- também referenciada na t-shirt).

Já os chapéus e cachecóis oferecidos pela campanha como "brinde" não têm qualquer referência à origem de produção.

A maioria dos brindes presentes em Mirandela estava em caixas com referência à empresa Best Oriente, que no seu `site` afirma ser uma "empresa luso-chinesa" que se posiciona no mercado do `marketing` promocional "Made in China, com serviço de chave na mão", tendo estrutura própria de produção em Yiwu, naquele país.

"Isto não é o Bangladesh" é uma das mensagens que consta dos cartazes da candidatura de André Ventura e uma das frases mais repetidas pelo líder do Chega e candidato a Belém em muitas das declarações à comunicação social, durante a campanha eleitoral às presidenciais.

Ainda esta manhã, durante uma visita à Adega de Vila Real, Ventura repetiu a ideia: "Se nós pagássemos melhor aos nossos, nós não precisávamos desta invasão de indianos, do Bangladesh, do Nepal e de todos os outros países".

Tal como Soares em 1986, Seguro leva de Barcelos meias da casa centenária

Em Braga, na casa Viúva Martins, fundada em 1868 pela bisavó de António Martins, o comerciante ofereceu um par de meias a António José Seguro, tal como, contou, tinha feito com Mário Soares, na corrida presidencial de 1986.

António Martins recordou ainda ter encontrado Seguro em Braga anos antes, e que o candidato já lhe tinha comprado umas meias noutras campanhas.

Em 1986, também Mário Soares tinha levado umas meias da casa Viúva Martins, que acabaram por ser as meias da sorte na vitória da última vez que Portugal escolheu um chefe de Estado à segunda volta.

Questionado sobre se já tinha fornecedor oficial de meias para Belém, Seguro respondeu que tal teria de ser feito "com transparência" e através de um concurso público.

A caminho, Seguro pacificou um idoso que, ao ver a caravana segurista, exclamou, em alto e bom som, que "falem dos ex-combatentes". Seguro aproximou-se e falou com o homem alguns minutos mas não quis fazer promessas, uma abordagem que foi bem recebida.

"Entenda isto mais como um desabafo", disse o homem, perante a garantia de Seguro que levaria a sua preocupação para Belém.

O candidato presidencial entrou ainda numa loja de uma associação que vende os tradicionais galos de Barcelos, com uma conhecida quadra de António Aleixo à porta: "Há tantos burros mandando / em homens de inteligência / que às vezes fico pensando / que a burrice é uma ciência".

Seguro preferiu citar outra quadra do poeta: "Para a mentira ser segura / e atingir profundidade / é preciso trazer à mistura / qualquer coisa de verdade", considerando que hoje em dia há "manipulação que é feita por muitos extremistas e por radicais".