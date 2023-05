"Insucesso nas europeias não conduz à minha demissão", diz Montenegro

O líder social-democrata afirma-se muito confiante no trajeto que tem adotado no partido e sente que a alternativa que apresenta é a correta.





O PSD promete enviar até quarta-feira as questões ao primeiro-ministro sobre a atuação do Serviço de Informações de Segurança no caso da recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das infraestruturas.