"Interferência eleitoral". André Ventura apela Marcelo a adiar Conselho de Estado

Para André Ventura, o Conselho marcado por Marcelo para 9 de janeiro, para analisar a situação internacional, não se justifica, uma vez que nenhum facto novo sobre a situação na Ucrânia exige "a tomada de uma decisão" por parte do Presidente da República.

Ventura lembrou que dois dos candidatos à presidência, ele próprio e Marques Mendes, são membros daquele órgão, e a reunião, marcada para 9 de janeiro, irá calhar em plena campanha eleitoral.





Marcelo Rebelo de Sousa, acusou Ventura, escolheuesta data, a dez dias das eleições presidenciais, "apenas para interferir e participar nesta campanha eleitoral" argumentando que "não é tolerável que assim seja".

A segunda volta das eleições presidenciais, a verificar-se, realiza-se no dia 8 de Fevereiro.





com Lusa

O líder do Chega defendeu ainda que, caso a reunião do Conselho de Estado "venha a existir" nessa data, então que seja feito pelos conselheiros de Estado um balanço do mandato de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, para analisar "o lugar a que conduziu Portugal na cena internacional".