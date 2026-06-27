Isabel Estrada Carvalhais entra para a direção nacional do PS e sai Pedro Coimbra

Segundo uma nota divulgada pelo PS, Isabel Estrada Carvalhais, antiga deputada no Parlamento Europeu e professora na Universidade do Minho, "filiou-se no Partido Socialista após a eleição de José Luís Carneiro para secretário-geral, tendo presidido à sua Comissão de Honra".

"A entrada de Isabel Estrada Carvalhais na direção do partido representa um reforço político do Secretariado Nacional, trazendo para a direção nacional do Partido a experiência adquirida no Parlamento Europeu e o seu percurso académico e cívico", acrescenta o partido na mesma nota.

Em resposta à agência Lusa, fonte oficial do PS acrescenta que sai da direção dos socialistas o deputado Pedro Coimbra, por ter sido eleito presidente da Federação Distrital de Coimbra do partido.

Esta mudança na direção de José Luís Carneiro é anunciada um dia antes da reunião da Comissão Nacional do PS, órgão máximo entre congressos, que terá como ponto único da ordem de trabalhos a "apreciação e votação das moções setoriais aceites nos termos regulamentares no 25.º Congresso Nacional", que decorreu no final de março, em Viseu.