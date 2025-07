Isabel Mendes Lopes e Belém. "É tempo de haver uma candidata"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Isabel Mendes Lopes diz que há uma ameaça ao regime democrático que exige uma figura forte na Presidência.



A coporta-voz do partido falava no encerramento de um encontro de jovens do Livre, que decorreu este fim de semana nas Caldas da Rainha.



Criticou o acordo de princípios entre o Governo e o Chega. Diz que não é surpreendente, mas que é grave pelo que representa. De olhos postos nos próximos atos eleitorais, não se compromete, mas também não afasta a ideia de vir a ser candidata do Livre a Belém.