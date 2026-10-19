"Isto é que é hipocrisia". Ventura responsabiliza PS pela crise da habitação

Em resposta a José Luís Carneiro, que acusou André Ventura de ser candidato ao “nobel da hipocrisia”, o líder do Chega lembra que a esquerda é a responsável da “maior crise da habitação”, afirmando que no final do Governo de António Costa, o preço das casas aumentou 90 por cento., disse André Ventura aos jornalistas em conferência de imprensa na sede do partido, esta segunda-feira.“Tornaram o mercado ainda mais insustentável”, acrescenta.Ventura afirma que a crise da habitação “é uma crise transversal, que afeta a generalidade da população”. “E por issodas pessoas que trabalham, se esforçam, e que têm direito a ter uma habitação digna em Portugal”, acrescentou.“Quando o líder de um partido, que faz diferença na matemática da Assembleia, no meio de uma crise gigantesca de poder de compra, combustíveis e habitação, decide dar luz verde ao orçamento sem o conhecer e dar um conjunto de medidas avulsas que o Governo por sua vontade, sem sequer serem escrutinadas e garantir que terão a viabilização do PS, isto é que é hipocrisia. Isto é que é não querer saber das pessoas”, asseverou Ventura.