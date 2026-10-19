Política
"Isto é que é hipocrisia". Ventura responsabiliza PS pela crise da habitação
André Ventura aponta a esquerda como responsável pela "maior crise da habitação" e acusa José Luís Carneiro de ser "hipócrita".
Em resposta a José Luís Carneiro, que acusou André Ventura de ser candidato ao “nobel da hipocrisia”, o líder do Chega lembra que a esquerda é a responsável da “maior crise da habitação”, afirmando que no final do Governo de António Costa, o preço das casas aumentou 90 por cento.
“Quem anda a protestar em nome da esquerda por querer mais habitação, deveria lembrar-se que foi durante o Governo da esquerda, com o primeiro-ministro António Costa e os líderes do BE e do PCP, quando tivemos a maior crise da habitação”, disse André Ventura aos jornalistas em conferência de imprensa na sede do partido, esta segunda-feira.
“Tornaram o mercado ainda mais insustentável”, acrescenta.
Ventura afirma que a crise da habitação “é uma crise transversal, que afeta a generalidade da população”. “E por isso não devemos deixar que os protestos, ou que as exigências em matéria de habitação, sejam de um grupo de arruaceiros incentivados pela esquerda ou pela extrema-esquerda, mas fazer desta uma causa nacional das pessoas que trabalham, se esforçam, e que têm direito a ter uma habitação digna em Portugal”, acrescentou.
André Ventura acusa ainda o secretário-geral do PS de ser “hipócrita” por ter anunciado a abstenção do partido no Orçamento do Estado ainda antes de a proposta ir a debate.
“Quando o líder de um partido, que faz diferença na matemática da Assembleia, no meio de uma crise gigantesca de poder de compra, combustíveis e habitação, decide dar luz verde ao orçamento sem o conhecer e dar um conjunto de medidas avulsas que o Governo por sua vontade, sem sequer serem escrutinadas e garantir que terão a viabilização do PS, isto é que é hipocrisia. Isto é que é não querer saber das pessoas”, asseverou Ventura.
“Quem anda a protestar em nome da esquerda por querer mais habitação, deveria lembrar-se que foi durante o Governo da esquerda, com o primeiro-ministro António Costa e os líderes do BE e do PCP, quando tivemos a maior crise da habitação”, disse André Ventura aos jornalistas em conferência de imprensa na sede do partido, esta segunda-feira.
“Tornaram o mercado ainda mais insustentável”, acrescenta.
Ventura afirma que a crise da habitação “é uma crise transversal, que afeta a generalidade da população”. “E por isso não devemos deixar que os protestos, ou que as exigências em matéria de habitação, sejam de um grupo de arruaceiros incentivados pela esquerda ou pela extrema-esquerda, mas fazer desta uma causa nacional das pessoas que trabalham, se esforçam, e que têm direito a ter uma habitação digna em Portugal”, acrescentou.
André Ventura acusa ainda o secretário-geral do PS de ser “hipócrita” por ter anunciado a abstenção do partido no Orçamento do Estado ainda antes de a proposta ir a debate.
“Quando o líder de um partido, que faz diferença na matemática da Assembleia, no meio de uma crise gigantesca de poder de compra, combustíveis e habitação, decide dar luz verde ao orçamento sem o conhecer e dar um conjunto de medidas avulsas que o Governo por sua vontade, sem sequer serem escrutinadas e garantir que terão a viabilização do PS, isto é que é hipocrisia. Isto é que é não querer saber das pessoas”, asseverou Ventura.