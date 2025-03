Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Alberto João Jardim diz que a vitória do PSD é, também, resultado da falta de explicações do poder central sobre operação da PJ na Madeira. O ex-presidente do Governo Regional declara, ainda, apoio a uma candidatura presidencial do almirante Gouveia e Melo e diz que Marques Mendes é um "homem da partidocracia".