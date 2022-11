Jerónimo acusa PS e partidos de direita de serem forças "retrógradas"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Jerónimo de Sousa acusa o PS e os partidos de direita de serem forças "reacionárias e retrógradas" em matéria de direitos e salários dos trabalhadores. O secretário-geral cessante do PCP participou, na Marinha Grande, na última sessão pública no cargo e foi muito saudado pelas dezenas de militantes que o abraçaram, emocionados.