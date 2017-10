Jerónimo de Sousa atribui tragédia a "décadas de política de direita"

%u201CAquilo que se pede é a determinação desde já no apoio às vítimas%u201D, afirma. Jerónimo de Sousa pergunta a Costa se pode %u201Cgarantir a efetivação da indemnização às vítimas%u201D pelo Estado.



O líder comunista defende ainda que é preciso saber as medidas que serão tomadas e o seu orçamento. O PCP pede um orçamento específico para a defesa das florestas já no próximo ano.



%u201CEstá disposto a gastar na floresta e na agricultura familiar tanto quanto o Estado gastou no Banif?%u201D, questiona Jerónimo.