Jerónimo de Sousa considera que Governo subestimou os incêndios

O líder do PCP confessou aos jornalistas Maria Flor Pedroso e João Vasco não ter ficado satisfeito com a resposta que o primeiro-ministro António Costa lhe deu no debate quinzenal na Assembleia da República sobre a possibilidade de agravar o défice para fazer a reforma da floresta.





Nesta entrevista, Jerónimo de Sousa foi peremptório ao defender um défice de 1,2% (mais 400 M€) e desafia que lhe expliquem, com ironia, qual o impacto que 0,2% têm na economia.Jerónimo de Sousa não está disponível para que, em nome da reforma da floresta, se retire "o pão para a boca" daqueles que mais sofreram. Isto é, não aceita que o descongelamento das carreiras, ou o alívio proposto nos escalões do IRS fiquem pelo caminho.O líder dos comunistas garantiu estar acordado com o Governo que o fim do corte de 10 por cento no subsídio de desemprego e o aumento da derrama será aprovado na especialidade.Mas na reforma florestal, Jerónimo de Sousa insistiu, que o Banco de Terras não passará na avaliação do PCP e explicou porquê.Uma entrevista para ouvir na íntegra este sábado depois do meio-dia.