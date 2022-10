Jerónimo de Sousa descarta deixar de ser secretário-geral do PCP

A um mês da conferência nacional do PCP, marcada para 12 e 13 de novembro, Jerónimo de Sousa recusa a ideia de o partido ter perdido influência.“O declínio do PCP é só eleitoral”, refere. Para Jerónimo de Sousa, o Partido Comunista continua a ser importante para a vida democrática portuguesa.Ninguém saiu zangado com o fim da “geringonça”, mas o diálogo está reduzido a duas pessoas: as conversas são apenas entre ele e o primeiro-ministro.